Sortie à la découverte des orchidées du Bastberg, 27 mai 2023, Bouxwiller.

Lors d’une balade sur la colline du Bastberg, partez à la découverte de ces plantes fascinantes que sont les orchidées sauvages et de la flore de cette colline calcaire..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . 0 EUR.

Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est



During a walk on the Bastberg hill, discover these fascinating plants such as wild orchids and the flora of this limestone hill.

Durante un paseo por la colina de Bastberg, descubra las fascinantes plantas de las orquídeas silvestres y la flora de esta colina calcárea.

Entdecken Sie bei einem Spaziergang auf dem Bastberg die faszinierenden Pflanzen der wilden Orchideen und die Flora dieses Kalksteinhügels.

Mise à jour le 2023-04-06 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre