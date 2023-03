Exposition Kouncht rendez-vous avec Williann Bouxwiller Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre Bouxwiller Catégories d’Évènement: 67330

67330 Bouxwiller . EUR Dans le cadre des Kouncht Rendez-vous, portés par l’association Visions, une série d’œuvres de l’artiste Williann est présentée au sein du parcours permanent du Musée. L’artiste haut-rhinoise, graffeuse, pose un regard neuf et pétillant sur les collections du Musée. À travers ses dessins, elle questionne l’art populaire et puise son inspiration dans les légendes locales. « De prime abord les œuvres de Williann sont ludiques, douces et joyeuses comme les cartoons des années 50’ à qui elle emprunte une part de son vocabulaire graphique. Son travail trouve ses fondations dans le graphisme, dont elle est issue, pour évoluer avec le temps et les rencontres faites à travers le monde l’emmenant, vers des pièces murales apparentées au Street Art. Williann nous invite surtout à porter notre regard au-delà de ce qu’il voit et au-delà de ce qui nous semble simple et direct. » La résidence de l’artiste Williann a été mise en œuvre par l’association Visions pour la promotion de la pratique artistique en milieu rural et soutenue par la Communauté de Communes Hanau – La Petite Pierre. +33 3 88 00 38 39 Bouxwiller

