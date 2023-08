MARCHÉ DE PRODUITS LOCAUX ET DU TERROIR Boux Fleurs Bouxurulles, 26 août 2023, Bouxurulles.

Bouxurulles,Vosges

Marché de produits locaux et du terroir.

Dès 9h, sous le nouveau chapiteau, sur le parking de Boux’Fleurs.

Vos producteurs et artisans habituels ainsi que quelques nouveaux… vous proposent leurs produits locaux, frais et fait maison. Accueil et buvette.

C’est aussi ce même jour que la journée de l’alimentation aura lieu à Boux’, toute la journée Ateliers, stands découverte, buffet, promenade, conférence et spectacle.. Tout public

Samedi 2023-08-26 09:00:00 fin : 2023-08-26 12:00:00. 0 EUR.

Boux Fleurs Route de Charmes

Bouxurulles 88130 Vosges Grand Est



Market of local and regional products.

From 9 am, under the new tent, on the parking lot of Boux’Fleurs.

Your usual producers and craftsmen as well as some new ones… will offer you their local, fresh and home-made products. Reception and refreshment bar.

It is also this same day that the day of the food will take place in Boux’, all day Workshops, stands discovery, buffet, walk, conference and show.

Mercado de productos locales y regionales.

A partir de las 9 h, bajo la nueva carpa, en el aparcamiento de Boux’Fleurs.

Sus productores y artesanos de siempre, así como algunos nuevos… le ofrecerán sus productos locales, frescos y caseros. Recepción y bar.

También es el mismo día que tendrá lugar la jornada gastronómica en Boux’, durante todo el día Talleres, stands de descubrimiento, buffet, paseo, conferencia y espectáculo.

Markt mit lokalen und regionalen Produkten.

Ab 9 Uhr, im neuen Festzelt auf dem Parkplatz von Boux’Fleurs.

Ihre üblichen Produzenten und Handwerker sowie einige neue… bieten Ihnen ihre lokalen, frischen und hausgemachten Produkte an. Empfang und Erfrischungsstände.

Am selben Tag findet in Boux’ auch der Tag der Ernährung statt. Den ganzen Tag über gibt es Workshops, Entdeckungsstände, ein Buffet, einen Spaziergang, eine Konferenz und eine Aufführung.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT MIRECOURT