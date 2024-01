THÉÂTRE « LES 3 MOUSQUETAIRES » route de Savenay Bouvron, dimanche 4 février 2024.

THÉÂTRE « LES 3 MOUSQUETAIRES » route de Savenay Bouvron Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 15:00:00

fin : 2024-02-04

La Compagnie Décal’Comédies présente des spectacles d’humour familiaux, en revisitant des grands classiques de la littérature. Drôlr, rythmé, actualisé et décalé, ce spectacle saura ravir tous les publics.

Les quatre comédiens interprètent dix-huit personnages hauts en couleur, tout droit sortis de livres d’histoire. La trame passe au second plan et l’humour s’invite au premier. Venez découvrir ce spectacle à la performance bluffante !

Billetterie sur seetickets.com

ou en mairie par téléphone

ou le jour même sur place, sous réserve des places restantes

route de Savenay Horizinc

Bouvron 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire



