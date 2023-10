Boucles de la Marque Bouvines, Rue du Général de Gaulle Bouvines, 19 mai 2019, Bouvines.

Boucles de la Marque Dimanche 19 mai 2019, 13h00 Bouvines, Rue du Général de Gaulle

Matinée : parcours à vélo

Une ballade familiale à vélo ou à pied sur le territoire de La Marque, pour découvrir un parcours artistique de 12 œuvres de Land Art. Une édition exceptionnelle à l’occasion d’Eldorado.

2 PARCOURS DE 14 KM

PARCOURS : 10H-13H – DÉPARTS POSSIBLES DANS CHAQUE COMMUNE.

Retrouvez les parcours sur notre Carte aux Trésors : http://lille3000.pitc.io

– Géolocalisez vous,

– Découvrez les trésors autour de vous,

– Gagnez des points pour les futurs récompenses !

PARCOURS 1 :

9H30 – Accueil face à la mairie de Péronne-en-Mélantois

10H – Départ

10H35 – Bouvines (devant la mairie)

10H55 – Sainghin-en-Mélantois (bois de la Noyelle)

11H45 – Anstaing (mairie)

11H55 – Tressin (Pont de la Marque)

12H15 – Chéreng (rue du stade)

12H30 – Gruson (pépinières rue Calmette)

13H00 – Mairie de Bouvines

PARCOURS 2 :

9H30 – Accueil face à l’école de Sailly-Lez-Lannoy

10H -Départ

10H15 – Willems (base de loisirs)

11H00 – Baisieux (face à la mairie)

11H45 – Gruson (rue de Verdun)

11H55 – Bouvines (Bois d’infières)

12H15 – Mairie de Bouvines

10H – Navette au départ de Forestsur-Marque vers la base de Loisirs de Willems.

Les artistes seront répartis entre les deux boucles pour échanger avec les participants pendant la ballade.

Dès 13h : Après midi festive

DÈS 13H – Bouvines : Après-midi festive orchestrée par le collectif Métalu A Chahuter : banquet, petite restauration possible sur place, animations, installations, spectacles, bal, exposition d’Alebrijes produits par les villes et Alebrijes mobiles…

Le centre-ville de Bouvines se vide de toutes ses voitures pour laisser place à un grand banquet champêtre, le public est invité à découvrir 11 trésors cachés en suivant les ombrelles blanches.

« Le collectif Métalu A Chahuter, les 11 villes de l’association la marque au Fil de l’eau et lille3000 vous invitent à faire une escale champêtre à Bouvines. Venez pique-niquer à la table du Grand Banquet et n’hésitez pas à empruntez les ruelles de la ville, suivez les ombrelles et partez à la découverte des 11 trésors qui s’y cachent… »

Parmi les trésors : installations, libélules, machines à crêpes, spectacles et petites animations, bal pour petits et grands, alebrijes…

Bouvines, Rue du Général de Gaulle Rue du Général de Gaulle Bouvines Bouvines 59830 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

