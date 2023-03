Balade naturaliste : une mare, deux mares, c’est la fête des mares Bouvines Moislains Catégories d’Évènement: Moislains

Balade naturaliste : une mare, deux mares, c’est la fête des mares Bouvines, 31 mai 2023, Moislains. Balade naturaliste : une mare, deux mares, c’est la fête des mares Mercredi 31 mai, 14h00 Bouvines Gratuit Canard, grenouille, gerris, planorbe, notonecte,… mais qu’ont en commun ces espèces ? La mare, of course. Découvrons les habitants humides du Bois d’Infière. Balade animée par Nord Nature Environnement

Heure de rendez-vous : 14h

Durée : 2h

Lieu : Parvis de l’église Saint Pierre à Bouvines

N° de tél pour renseignements: 03 20 88 49 33 Bouvines parvis de l’église Saint Pierre Moislains 80200 Somme Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

