Balade nature au Bois de la Noyelle Bouvines, 27 mai 2023, Bouvines. Balade nature au Bois de la Noyelle Samedi 27 mai, 09h30 Bouvines Gratuit Partez à la découverte des trésors de biodiversité dont regorge le Bois de Noyelle. Au fil des chemins, vous apprendres à identifiez arbres et herbacées, qui n’auront alors plus de secrets pour vous ! Balade animée par Canopée Reforestation

Heure de rendez-vous : 9h30

Durée : 2h

Lieu : Eglise de Bouvines 367, rue Félix Dehau 59830, Bouvines

N° de tél pour renseignements : 06 78 99 35 60 Bouvines 367, rue Félix Dehau 59830, Bouvines Bouvines 59830 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

