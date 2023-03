Balade naturaliste : rivière, qui es-tu ? Bouvines Bouvines Catégories d’Évènement: Bouvines

Balade naturaliste : rivière, qui es-tu ? Bouvines, 10 mai 2023, Bouvines. Balade naturaliste : rivière, qui es-tu ? Mercredi 10 mai, 09h30 Bouvines Gratuit De la rivière, nous ne connaissons souvent que la surface, pourtant il s’agit là d’un écosystème riche et captivant ! Son fonctionnement, ses usages, sa faune et sa flore ; de ses berges au fond de son lit, venez découvrir la rivière et ses habitants.

Vous apprendrez aussi à repérer les indices qui permettent de faire l’état des lieux de sa santé et sa qualité. Balade animée par Nord Nature Chico Mendès

A partir de 6 ans

Rendez-vous : 9h30

Durée : 2h

Lieu de rendez-vous : Parking du bois d'infière, rue d'Infière, 59830 Bouvines

2023-05-10T09:30:00+02:00 – 2023-05-10T11:30:00+02:00

2023-05-10T09:30:00+02:00 – 2023-05-10T11:30:00+02:00 rivière écosystème @Robin Derozier

