Balade naturaliste : le voyage d’une goutte d’eau Bouvines, 25 avril 2023, Bouvines. Balade naturaliste : le voyage d’une goutte d’eau Mardi 25 avril, 14h30 Bouvines Gratuit Quel univers riche que celui de l’eau ! Cachée dans la mousse humide, observant les têtards dans la mare, suivant les pérégrinations des petits poissons, jouant les aventurières dans la rivière ou encore bien sage là haut dans les nuages… À travers de petites activités ludiques, scientifiques, sensorielles et artistiques, venez suivre les aventures d’une petite goutte d’eau qui lie et relie !

Balade animée par Nord Nature Chico Mendès

A partir de 6 ans

Rendez vous de 14h30 à 16h30

Lieu : Parking du bois d’infière, Rue d’Infière, 59830 Bouvines Bouvines Rue d’Infière Bouvines 59830 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.12.85.00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-25T14:30:00+02:00 – 2023-04-25T16:30:00+02:00

