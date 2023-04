Film documentaire : La Garisou Châteauvieux Bouvières Catégories d’Évènement: Bouvières

Film documentaire : La Garisou Châteauvieux, 24 juin 2023, Bouvières. La Garisou (titre provisoire)

Images réalisées par Clizia Centorrino, Lucie, Thérèse, Juliana, Fjorela, Omon, Merline.

2023-06-24 à 20:00:00

Châteauvieux

Bouvières 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



La Garisou (provisional title)

Images by Clizia Centorrino, Lucie, Thérèse, Juliana, Fjorela, Omon, Merline La Garisou (título provisional)

Imágenes de Clizia Centorrino, Lucie, Thérèse, Juliana, Fjorela, Omon, Merline La Garisou (Arbeitstitel)

La Garisou (Arbeitstitel)

Bilder erstellt von Clizia Centorrino, Lucie, Thérèse, Juliana, Fjorela, Omon, Merline

