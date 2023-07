Spectacle « Un monde qui se désagrège » Bouverans Bouverans, 4 juillet 2023, Bouverans.

Spectacle « Un monde qui se désagrège » Mardi 4 juillet, 18h00 Bouverans Sur réservation

« Un monde qui se désagrège » est un spectacle entre danse et théâtre physique, un trio sauvage pour un danseur, un compositeur sonore et une forêt. C’est un conte contemporain écologique qui invite les spectateurs à s’aventurer dans les sous-bois, là où les frontières s’effacent et où l’invisible se révèle.

De l’ombre surgissent des créatures chimériques qui nous emmènent au contact des éléments : pierre, bois, eau, animal et végétal. Ils proposent une réflexion sur notre place dans le cercle du vivant, sur le lien qui unit la vie et la mort, la destruction et la transformation, la perpétuelle métamorphose du monde.

C’est une plongée dans l’univers de la forêt, une forêt sublime, animée et animiste. Une forêt dangereuse et en danger.

Bouverans Bouverans 25560 Bouverans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 49 44 93 [{« type »: « email », « value »: « b.staszak@frasnedrugeon-cfd.fr »}] Spectacle en forêt de Bouverans. parkings le long de la route.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T18:00:00+02:00 – 2023-07-04T19:30:00+02:00

2023-07-04T18:00:00+02:00 – 2023-07-04T19:30:00+02:00

© Cie Le Gazouillis Des Élephants