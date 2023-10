Deuxième édition du « Chemin de Méjanes » Bouvaù d’Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer, 7 octobre 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Saintes-Maries-de-la-Mer,Bouches-du-Rhône

A 8h30 au bouvaù d’Aubanel, deuxième édition du « Chemin de Méjanes ».

A cheval ou en calèche jusqu’à Méjanes. Pré-Réservation obligatoire

Pour location de cheval : 06 80 90 66 49

Pour une place en calèche : 06 63 10 05 05.

2023-10-07 08:30:00 fin : 2023-10-07 . .

Bouvaù d’Aubanel Route de Cacharel

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



At 8:30 am at the Aubanel bouvaù, second edition of the « Chemin de Méjanes ».

By horse or carriage to Méjanes. Pre-booking required

For horse rental: 06 80 90 66 49

For a place in a horse-drawn carriage: 06 63 10 05 05

A las 8.30 h en la bouvaù de Aubanel, segunda edición del « Chemin de Méjanes ».

A caballo o en coche de caballos hasta Méjanes. Reserva previa obligatoria

Para alquilar un caballo: 06 80 90 66 49

Para una plaza en coche de caballos: 06 63 10 05 05

Um 8:30 Uhr am Bouvaù d’Aubanel, zweite Ausgabe des « Chemin de Méjanes » (Weg nach Méjanes).

Mit Pferd oder Kutsche bis nach Méjanes. Eine Vorreservierung ist erforderlich

Für das Mieten eines Pferdes: 06 80 90 66 49

Für einen Platz in der Kutsche: 06 63 10 05 05

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer