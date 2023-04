Exposition Street Art Médiathèque – CDI, 29 mai 2023, Bouvante.

Une expo sensationnelle qui vous fera vivre les grands moments du street art !! Son histoire, sa philosophie, sa pratique…pour mieux connaitre cet art de la rue aujourd’hui reconnu !.

2023-05-29 à ; fin : 2023-06-21 . .

Médiathèque – CDI

Bouvante 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A sensational exhibition that will make you live the great moments of street art ! Its history, its philosophy, its practice…to better know this art of the street today recognized!

¡Una exposición sensacional que le hará vivir los grandes momentos del arte callejero ! Su historia, su filosofía, su práctica… ¡para comprender mejor este arte callejero hoy reconocido!

Eine sensationelle Ausstellung, die Sie die großen Momente der Street Art erleben lässt! Die Geschichte, die Philosophie, die Praxis…um diese heute anerkannte Kunst der Straße besser kennenzulernen!

