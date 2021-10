Paris Maison du Jardinage - Pôle ressource Jardinage Urbain île de France, Paris Bouture à bois sec Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Bouture à bois sec Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain, 26 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 26 novembre 2021

de 14h à 15h30

gratuit

Comment réaliser des boutures à l’automne ? Apprenez le geste technique du bouturage au mois de novembre , en suivant les conseils du jardinier. Pour vous inscrire à cet atelier,cliquer sur ce lien : https://forms.gle/KZRXdY9zf2xoqDw9A Animations -> Atelier / Cours Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy Paris 75012

14 : Cour Saint-Émilion (326m) 6, 14 : Bercy (489m)

Contact : Pôle ressource Jardinage Urbain / Maison du Jardinage 01 53 46 19 19 https://www.instagram.com/vegetalisonsparis https://www.facebook.com/vegetalisonsparis/ https://twitter.com/vegetalisons Animations -> Atelier / Cours Paris nature

Date complète :

2021-11-26T14:00:00+01:00_2021-11-26T15:30:00+01:00

Anne Daubert

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison du Jardinage - Pôle ressource Jardinage Urbain Adresse 41, rue Paul-Belmondo - Parc de Bercy Ville Paris lieuville Maison du Jardinage - Pôle ressource Jardinage Urbain Paris