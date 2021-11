Valréas Valréas Valréas, Vaucluse Bouto Cacho Fio Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Bouto Cacho Fio Valréas, 18 décembre 2021, Valréas. Bouto Cacho Fio Du rond point du St Antoine à la cour René Jauneau CENTRE VILLE Valréas

2021-12-18 17:30:00 17:30:00 – 2021-12-18 19:00:00 19:00:00 Du rond point du St Antoine à la cour René Jauneau CENTRE VILLE

Valréas Vaucluse Valréas Vaucluse En Provence, la soirée de Noël commence par l’ancienne coutume païenne du cacho fiò, allumage rituel de la bûche de Noël qui correspond à un rite du feu caché et présage le retour du feu neuf !

Déambulation dans Valréas puis mise de la bûche au feu. contact@enclavedespapes-700ans.fr +33 4 90 35 04 71 https://www.enclavedespapes-700ans.fr/ Du rond point du St Antoine à la cour René Jauneau CENTRE VILLE Valréas

