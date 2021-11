Douvres-la-Délivrande Douvres-la-Délivrande 14440, Douvres-la-Délivrande Boutiques Ephémères de Noël 2021 Douvres-la-Délivrande Douvres-la-Délivrande Catégories d’évènement: 14440

Douvres-la-Délivrande

Boutiques Ephémères de Noël 2021 Douvres-la-Délivrande, 27 novembre 2021, Douvres-la-Délivrande. Boutiques Ephémères de Noël 2021 Rue du Général Leclerc Cour d’Yvrande Douvres-la-Délivrande

2021-11-27 10:30:00 – 2021-11-28 18:00:00 Rue du Général Leclerc Cour d’Yvrande

Douvres-la-Délivrande 14440 Douvres-la-Délivrande L’association ALCD Douvres Art organise les Boutiques éphémères de Noël à La Cour d’Yvrande en centre ville de Douvres.

9 créateurs locaux vous présentent leurs créations et vous proposent un choix de cadeaux 100 % fait main.

Info Pratique : Ouvert le week-end de 10 h30 à 18 h00 en continu.

Entrée libre – Parking à proximité – port du masque obligatoire

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 14440, Douvres-la-Délivrande Autres Lieu Douvres-la-Délivrande Adresse Rue du Général Leclerc Cour d'Yvrande Ville Douvres-la-Délivrande lieuville Rue du Général Leclerc Cour d'Yvrande Douvres-la-Délivrande