Animation LEGO Boutiques de Gien Gien, 2 septembre 2023, Gien.

Animation LEGO Samedi 2 septembre, 14h00 Boutiques de Gien

Nous vous proposons également une animation dingue de LEGO en mode XXL avec Les Aventures de Léo que vous pourrez retrouver Place Leclerc entre Afflelou et le manège , une zone de jeu sera mise en place avec une construction géante pour indiquer qu’il se passe quelque chose.

Cette construction représentera le blason de Gien et un chevalier.

On vous attend !

Boutiques de Gien 8 Rue Gambetta, Gien Gien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T14:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:30:00+02:00

