Du croquis à la robe finie- les coulisses de la création et du design de mode Boutique XIX, 31 mars 2023, Lyon. Du croquis à la robe finie- les coulisses de la création et du design de mode 31 mars – 2 avril Boutique XIX Comme chaque année nous ouvrons nos portes de l’atelier pendant les Journées Européennes des Métiers d’Art.

L’occasion pour nous de vous montrer notre façon de travailler. Comment créons-nous nos modèles, comment transposons-nous une idée/ un dessin en vêtement fini?

Ce sont ces étapes qu’on ne voit pas en achetant des produits finis.

Pendant les jours d’ouverture de l’atelier, nous allons donc vous présenter les différentes étapes de création et de confection.

Mais nous avons également à coeur de vous donner une vue plus précise sur notre démarche éco-responsable que nous mettons en oeuvre depuis le début.

Vous allez avoir aussi la possibilité d'échanger avec nous sur les différentes matières premières que nous essayons de sublimer au quotidien. Boutique XIX 19 rue de la Charité, 69002 Lyon Lyon 69002 Ainay Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

