La fabrication des sneakers UNIQUA Limoges

La fabrication des sneakers UNIQUA Limoges Boutique UNIQUA, 1 avril 2023, Limoges. La fabrication des sneakers UNIQUA Limoges 1 et 2 avril Boutique UNIQUA Venez découvrir, dans notre atelier limougeaud, les étapes de fabrication d’une paire de baskets. Boutique UNIQUA 1 rue Monte à Regrets 87000 LIMOGES Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Vous découvrirez, lors de cette visite de notre atelier, l’univers des baskets personnalisables UNIQUA.

Notre Boutique/Atelier, située en centre ville de Limoges, est le lieu où nous concevons et fabriquons nos sneakers. Grâce à un concept unique nous proposons, à nos clients, la personnalisation sans limites de baskets réalisées en cuir.

Durant cette visite vous visualiserez la fabrication d’un pied : depuis la préparation, puis la piqure et jusqu’au montage final de la chaussure. Vous pourrez, de cette manière, découvrir le détail des étapes de production. Y compris celles que vous ne soupconniez pas jusqu’ici !

Votre intervention, sur certaines opérations adaptées, vous permettra d’expérimenter plus intensément cette immersion dans les gestes professionnels d’un fabricant de sneakers.

Prenez rendez-vous* et prévoyez au moins 1h, sur votre agenda, pour une visite permettant de construire le prototype et obtenir un visuel de la chaussure finie.

*06 71 67 18 68

