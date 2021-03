Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000, Charleville-Mézières Boutique sous la Halle Charleville-Mézières Catégories d’évènement: 08000

Charleville-Mézières

Boutique sous la Halle, 11 avril 2021-11 avril 2021, Charleville-Mézières. Boutique sous la Halle-Charleville-Mézières-08000-2021-04-11 Boutique sous la Halle 2021-04-11 – 2021-04-11

Place Nevers Charleville-Mézières 08000 Charleville-Mézières Composé uniquement de producteurs artisanaux, ce marché est l’occasion de découvrir des produits de qualité. +33 3 24 32 40 00 Composé uniquement de producteurs artisanaux, ce marché est l’occasion de découvrir des produits de qualité. 2021-04-11 2021-04-11

Détails Catégories d’évènement: 08000, Charleville-Mézières Autres Lieu Charleville-Mézières Adresse Place Nevers Ville Charleville-Mézières