Modelage et sculpture: naissance des formes boutique Macadames, 1 avril 2023, Tournon-sur-Rhône.

Donner forme à une matière brute, voilà bien l’enjeu des artisans d’art et particulièrement du modeleur et du sculpteur. Cette année, Macadames vous propose de rencontrer trois créatrices qui travaillent chacune le modelage de manière et de matières différentes.

Dany ( Atelier « Au premier coup d’oeil » à Mercurol, diplômée de l’école des Beaux arts ) utilise la pâte polymère pour créer des mini sculptures très colorées qui deviennent des broches, des bijoux, des barettes… Animaux réels ou imaginaires, le bestiaire proposé est unique, ludique et poétique.

Béatrice (« atelier Gueules d’argile » à St Péray diplômée d’écoles d’art )plonge ses mains dans l’argile et lui donne figure humaine avec beaucoup de délicatesse. Que ce soit des bas relief ou des rondes bosses, chaque sculpture parle de l’humain, évoque des expressions, des émotions.

Magali (« l’Atelier à dorer » à Epinouze, diplômée de l’école Boulle) travaille tout aussi bien la plastiline que l’argile pour confectionner des maquettes préalables au travail sur bois. Le dessin précède le volume, puis le modelage peaufine l’idée qui pourra s’épanouir dans le bois.

Venez à la rencontre des secrets d’atelier de ces trois talentueuses créatrices durant deux jours, et découvrez par la même occasion la boutique qui abrite les créations d’une dizaine d’artisans d’art locaux et régionaux.

boutique Macadames 2 grande rue 07 300 TOURNON sur Rhône Tournon-sur-Rhône 07300 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Macadames