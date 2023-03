Le quotidien sublimé à la boutique Loco de Dreux Boutique Loco Dreux, 29 mars 2023, Dreux.

La boutique de Dreux est ouverte depuis deux ans.

Avant tout un collectif de femmes artisanes qui travaillent différentes matieres comme le tissu, les perles, le papier, la céramique, la mosaique, le vitrail, le cuir et les subliment pour rendre notre quotidien plus beau tout au long de l’année.

A l’occasion des JEMA animations et démonstrations seront au programme : Peinture au sable avec Cecile ( tableaux, objets décoratifs ), mosaïque avec Indgrid ( tableaux, objets, petits meubles) , et fil de fer avec Caroline ( objets décoratifs) . Ravies de vous montrer les techniques de chacune,vous pourrez échanger, regarder, comprendre, partager avec les trois créatrices.

Les artisanes iront à la rencontre du grand public, installées devant la boutique le 31 mars, le 1 et 2 avril de 10h00 à 18h00. Ils pourront ainsi expliquer toute l’étendue de leur travail.

Venez à leurs rencontres et découvrir cet univers toujours en mouvement : celui des métiers d’art.

Boutique Loco Dreux 14 rue rotrou 28200 DREUX Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire https://www.facebook.com/LocoBoutiqueDreux En plein centre-ville de Dreux, cette boutique accueille artisans d'art et artisans créateurs. En zone piétonne

