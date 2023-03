Le quotidien sublimé à la boutique Loco de Chartres Boutique Loco Chartres Chartres Catégories d’Évènement: Chartres

Eure-et-Loir

Le quotidien sublimé à la boutique Loco de Chartres Boutique Loco Chartres, 28 mars 2023, Chartres. Le quotidien sublimé à la boutique Loco de Chartres 28 mars – 2 avril Boutique Loco Chartres La boutique de Chartres est ouverte depuis quatre ans.

Avant tout un collectif de 10 artisans d’art différents, cette diversité permet d’avoir une offre très complète et de qualité pour la clientèle : céramiste, tourneur sur bois, bijoux, peinture sur bois, coutellier, relieur, émaux.

A l'occasion des JEMA animations et démonstrations seront au programme. Les artisans iront à la rencontre du grand public. Ils pourront ainsi expliquer toute l'étendue de leur travail, où comment travailler les matieres comme le fer, le tissu, les perles, le papier et les sublimer pour rendre notre quotidien plus beau tout au long de l'année.

