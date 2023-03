Boutique Loco Bourges Boutique Loco Bourges Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher

Boutique Loco Bourges Boutique Loco Bourges, 28 mars 2023, Bourges. Boutique Loco Bourges 28 mars – 2 avril Boutique Loco Bourges Portée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Centre Val de Loire, la Boutique Loco de Bourges réunit des artisans d’art, qui depuis juillet 2022 confirment l’importance des métiers d’art dans les foyers. Au cœur des maisons, sur soi, les métiers d’art enchantent notre quotidien … Ils subliment la vie de tous les jours, invitant le beau et la matière à animer chaque jour qui passe.

Abat-jouriste, céramistes, illustratrice, ferronniers, tapissier d’ameublement, fileuse de verre, metteur en plis de sculptures polygonales 3D, modiste, maroquinière, peintre en porcelaine, scupteure de fil de fer, créatrice de bijoux vous y attendent à l’occasion de démonstrations et de moments d’échanges. Boutique Loco Bourges 6 place Etienne Dolet Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100083564432614 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T10:30:00+02:00 – 2023-03-28T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:30:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 abatjour sculpteurfildefer Chambre de métiers et d’artisanat Centre Val de Loire

Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Boutique Loco Bourges Adresse 6 place Etienne Dolet Bourges Ville Bourges Departement Cher Lieu Ville Boutique Loco Bourges Bourges

Boutique Loco Bourges Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/

Boutique Loco Bourges Boutique Loco Bourges 2023-03-28 was last modified: by Boutique Loco Bourges Boutique Loco Bourges Boutique Loco Bourges 28 mars 2023 bourges Boutique Loco Bourges Bourges

Bourges Cher