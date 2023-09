Enquête d’Halloween : nuit macabre au Manoir Sainte-Anne Boutique Les Fées Parta’Jeux Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Enquête d’Halloween : nuit macabre au Manoir Sainte-Anne Boutique Les Fées Parta’Jeux Martigues, 24 octobre 2023, Martigues. Enquête d’Halloween : nuit macabre au Manoir Sainte-Anne 24 et 31 octobre Boutique Les Fées Parta’Jeux Tarif unique : 26€ (Murder Party + buffet) Le Manoir Sainte-Anne, datant du XIXe siècle, est imprégné d’une riche histoire familiale. Il a été la résidence du patriarche et riche entrepreneur Bernard Sainte-Anne, dont la famille a laissé une empreinte indélébile dans la région. Le patriarche et riche entrepreneur Bernard Sainte-Anne a invité ses enfants à fêter ses 70 ans au grand manoir familial. Tous les membres de la famille, arrivés le vendredi, dans le courant de l’après-midi, se sont retrouvés à 19heures autour d’un grand festin. La soirée promettait d’être inoubliable… Mais la fête d’anniversaire a pris une tournure tragique lorsque, en fin de soirée, Bernard Sainte-Anne a dû être conduit à l’hôpital, à la suite d’un malaise.

Inquiets, les invités sont restés au manoir en attendant le retour du chef de famille. Dès samedi après-midi, celui-ci a été autorisé à sortir de l’hôpital.

Mais les résultats d’analyses ont révélé que son malaise était dû à un empoisonnement. De toute évidence, quelqu’un a voulu attenter à sa vie. Bernard Sainte-Anne souhaite élucider cette affaire en privé et a donc rassemblé tout le monde une nouvelle fois. Ce soir, vous incarnez un membre de la famille Sainte-Anne. Plongez au cœur d’une enquête intrigante où vous devrez découvrir qui a tenté d’empoisonner Bernard Sainte-Anne. Vous serez immergé dans un scénario captivant qui vous transportera dans l’époque et l’ambiance du XIXe siècle. Au cours de la soirée, reprenez des forces avec un buffet exceptionnel comprenant des wraps au poulet, des club sandwichs, des tartes fines du moment, des sandwichs briochés, des fruits frais et bien plus encore. Assurez-vous de réserver à l’avance pour cette soirée spéciale ! Boutique Les Fées Parta’Jeux 8 place Jean Jaurès 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T19:00:00+02:00 – 2023-10-24T22:30:00+02:00

2023-10-31T19:00:00+01:00 – 2023-10-31T22:30:00+01:00 jeu de société murder party Otmartigues / MyriamF Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Boutique Les Fées Parta'Jeux Adresse 8 place Jean Jaurès 13500 Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Age min 14 Age max 99 Lieu Ville Boutique Les Fées Parta'Jeux Martigues latitude longitude 43.407596;5.054831

Boutique Les Fées Parta'Jeux Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/