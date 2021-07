Boutique Lebrun Apiculture Maine-et-Loire Lebrun Apiculture – Animation Pédagogique pour enfants – Ouverture d’une ruche Boutique Lebrun Apiculture Catégorie d’évènement: Maine-et-Loire

Lebrun Apiculture – Animation Pédagogique pour enfants – Ouverture d’une ruche Boutique Lebrun Apiculture, 28 juillet 2021 11:00-28 juillet 2021 12:00, . 28 juillet – 25 août, les mercredis Faites découvrir le monde fascinant des abeilles à vos enfants ! A compter de début juin, faites découvrir le monde fascinant des abeilles à vos enfants ! Animation pédagogique qui a lieu tout l’été, de 11h à 12h, chaque mercredi, réservée aux enfants de 5 à 12 ans. Prenez rdv à la boutique 105 rue de Cholet à Doué-la-Fontaine ou via Messenger. Infos pratiques :

– ne pas être allergique au venin d’abeille

– se munir de bottes

– groupe de 4 enfants maximum

– pas de parfum pour ne pas perturber les abeilles

– prêt d’une combinaison et de gants nettoyés après chaque animation

– tarif : 12€

– l’animation sera reportée si la météo n’est pas favorable Boutique Lebrun Apiculture 105 rue de Cholet à Doué-la-Fontaine 49700 Doué-la-Fontaine Maine-et-Loire mercredi 28 juillet – 11h00 à 12h00

mercredi 4 août – 11h00 à 12h00

mercredi 11 août – 11h00 à 12h00

mercredi 18 août – 11h00 à 12h00

mercredi 25 août – 11h00 à 12h00

Détails Heure : 11:00 - 12:00 Catégorie d’évènement: Maine-et-Loire Autres Lieu Boutique Lebrun Apiculture Adresse 105 rue de Cholet à Doué-la-Fontaine lieuville Boutique Lebrun Apiculture