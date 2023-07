Atelier fabrication de bijou Boutique « L’art et la matière » Fay-sur-Lignon, 20 juillet 2023, Fay-sur-Lignon.

Fay-sur-Lignon,Haute-Loire

Lors de cet atelier, vous pourrez choisir de réaliser votre propre bijou de sac, boucles d’oreille ou porte-clef. Un moment de partage, de minutie, de création pendant lequel Sara vous guidera avec bienveillance tout au long des différentes étapes..

2023-07-20 10:00:00 fin : 2023-07-20 16:00:00. EUR.

Boutique « L’art et la matière » Le bourg

Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



During this workshop, you can choose to make your own bag jewelry, earrings or key ring. A moment of sharing, meticulousness and creation, during which Sara will kindly guide you through the various stages.

En este taller, podrá elegir entre fabricar su propio bolso-joya, pendientes o llavero. Es un momento de compartir, de meticulosidad, de creación, durante el cual Sara le guiará amablemente a través de las diferentes etapas.

In diesem Workshop können Sie sich entscheiden, ob Sie Ihren eigenen Taschenschmuck, Ohrringe oder Schlüsselanhänger herstellen möchten. Ein Moment des Teilens, der Sorgfalt und der Kreativität, während dessen Sara Sie wohlwollend durch die verschiedenen Schritte führt.

Mise à jour le 2023-06-21 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal