Atelier vannerie Boutique « L’art et la matière » Fay-sur-Lignon, 19 juillet 2023, Fay-sur-Lignon.

Fay-sur-Lignon,Haute-Loire

Initiation aux techniques de la vannerie aux côtés de Marie-Pierre avec deux choix d’ateliers :

• l’un de 14h à 15h30 pour réaliser une mangeoire à oiseaux

• l’autre de 16h à 17h30 pour fabriquer un porte – savon.

2023-07-19 14:00:00 fin : 2023-07-19 . EUR.

Boutique « L’art et la matière » Le bourg

Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Initiation to basketry techniques with Marie-Pierre with two choices of workshops:

? one from 2 to 3.30pm to make a bird feeder

? from 4pm to 5:30pm to make a soap dish

Iniciación a las técnicas de cestería con Marie-Pierre, con dos opciones de talleres:

uno de 14:00 a 15:30 para realizar un comedero para pájaros

? otro de 16:00 a 17:30 para realizar una jabonera

Einführung in die Techniken der Korbflechterei an der Seite von Marie-Pierre mit zwei Workshops zur Auswahl:

? einen von 14:00 bis 15:30 Uhr, um ein Vogelfutterhaus herzustellen

? der andere von 16:00 bis 17:30 Uhr, um eine Seifenschale herzustellen

