Savoir-faire Lunetier depuis 100 ans – Démonstration avec un artisan Meilleur Ouvrier de France dans l’atelier Lafont Boutique Lafont Madeleine Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Venez découvrir le savoir-faire lunetier avec un artisan Meilleur Ouvrier de France, au coeur de la boutique historique ouverte en 1923. La Maison est indépendante et gérée par la 4ème génération de Lafont.

La Maison LAFONT aura le plaisir d’ouvrir les portes de son atelier de montures sur-mesure à l’occasion des journées du Patrimoine, et ainsi partager son savoir-faire lunetier.

Vous pourrez découvrir les secrets de fabrication de ses modèles faits main, ainsi que la collection unique de montures anciennes, remontant aux années 1930.

Boutique Lafont Madeleine 11 rue Vignon 75008 Paris Paris 75008 Quartier de la Madeleine Île-de-France Découvrez notre boutique historique d'optique ouverte en 1923, par Louis Lafont.

Un lieu emblématique au charme certain qui vous accueille depuis des décennies, par des opticiens experts, dans un cadre exclusif et confidentiel.

Sur demande, vous pourrez aussi découvrir l’Atelier sur-mesure de la Maison Lafont. Métro Madeleine, RER A Auber, parking de la Madeleine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Lafont