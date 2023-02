Atelier Full Chic Maroquinerie Boutique Full Chic, 31 mars 2023, Murat.

Atelier Full Chic Maroquinerie 31 mars – 2 avril Boutique Full Chic

Visite de l’atelier boutique et présentation du métier de maroquinier

Boutique Full Chic 36 rue du bon secours 15300 murat Murat Murat 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Eva Fulchic vous accueille au sein de son atelier boutique à Murat (15300), Petite Cité de caractère, pour découvrir l’univers de la maroquinerie.

Maroquinière passionnée par son métier et la mode, elle vous présentera ses outils de travail et ses différentes collections.

Une démonstration sur sa machine à coudre industrielle sera proposée.

Elle met à l’honneur deux matières : une gamme végétale en liège et une seconde, en simili cuir.

Vous trouverez des pièces uniques, originales et tendances.

—-

La superficie de l’atelier boutique me permet d’accueillir 3 personnes maximim. Il est préférable de réserver au préalable au : 06.27.23.07.15

Au plaisir de vous rencontrer et de partager mon savoir-faire.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Boutique Full Chic