Boutique éphémère Marmoutier Marmoutier Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Marmoutier

Boutique éphémère Marmoutier, 3 décembre 2022, Marmoutier. Boutique éphémère

54 rue du Couvent Marmoutier Bas-Rhin

2022-12-03 – 2022-12-03 Marmoutier

Bas-Rhin Marmoutier Expo -vente des artistes et artisans locaux : céramiques, porcelaine, savons, maroquinerie, créations en tissu, tableaux floraux, galons tissés, cartes de vœux, luminaires, chaussons en laine de moutons et autres créations uniques. +33 3 88 70 52 03 Marmoutier

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Marmoutier Autres Lieu Marmoutier Adresse 54 rue du Couvent Marmoutier Bas-Rhin Ville Marmoutier lieuville Marmoutier Departement Bas-Rhin

Marmoutier Marmoutier Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmoutier/

Boutique éphémère Marmoutier 2022-12-03 was last modified: by Boutique éphémère Marmoutier Marmoutier 3 décembre 2022 54 rue du Couvent Marmoutier Bas-Rhin Bas-Rhin Marmoutier

Marmoutier Bas-Rhin