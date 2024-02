Boutique Ephémère Le Szapo Bar de l’Hôtel le Kaïla Les Allues, jeudi 29 février 2024.

Boutique Ephémère Le Szapo Bar de l’Hôtel le Kaïla Les Allues Savoie

À tous les amoureux de mode, du style et de l’élégance ! Préparez-vous à plonger dans l’univers de Le Szapo lors de notre Pop-up Store, au Bar de l’Hôtel Le Kaila !



Profitez de coktails exclusifs et découvrez les plus belles créations de Le Szapo.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 16:00:00

fin : 2024-02-29 22:00:00

Bar de l’Hôtel le Kaïla 124 Rue des Jeux Olympiques

Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes reception@lekaila.com

L’événement Boutique Ephémère Le Szapo Les Allues a été mis à jour le 2024-02-15 par Méribel Tourisme