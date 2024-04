Boutique éphémère La boutique jaune Arles, vendredi 12 avril 2024.

Boutique éphémère Pour une quinzaine de jours, la boutique jaune expose de nombreux artistes et créateurs de talent dans un Pop up shop original : oeuvres d’art, objets déco et vêtements vintage 12 – 28 avril La boutique jaune

Début : 2024-04-12T16:30:00+02:00 – 2024-04-12T19:30:00+02:00

Fin : 2024-04-28T20:00:00+02:00 – 2024-04-28T20:30:00+02:00

Pour une quinzaine de jours, la boutique jaune ( 27 rue de l’hôtel de ville à Arles) expose de nombreux artistes et créateurs de talent dans un Pop up shop (boutique éphémère) original. Vous pourrez y dénicher de belles pépites . Venez et laissez-vous surprendre!

Nous exposons des artistes connus, reconnus ou qui gagneront à l’être. Que ce soit en design, couture, peinture, sculpture et dessin. Le fil conducteur : le talent.

Nous y associons des objets de déco et vêtements vintage pour celles et ceux qui aiment se démarquer par le style.

La boutique jaune 27 rue de l’hôtel de ville 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Exposition/ vente/ original/ créatif / talents /dessin / art/ peinture/ mode/ vintage

Poéma