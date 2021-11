Forbach Forbach Forbach, Moselle BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE – FESTIVAL DE L’AVENT Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Moselle

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE – FESTIVAL DE L’AVENT Forbach, 30 novembre 2021, Forbach. BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE – FESTIVAL DE L’AVENT Château barrabino Avenue St Rémy Forbach

2021-11-30 – 2021-12-31 Château barrabino Avenue St Rémy

Forbach Moselle venez profiter de la boutique avec une multitude de produits MOSL mis en avant cette année au sein d’une boutique éphémère directement au sein de l’Office de Tourisme du Pays de Forbach. En effet cette année le Château Barrabino accueil une boutique éphémère avec une décoration inédite pour mettre en avant les produits de notre département. Situé au cœur du sentier des lanternes, la boutique vous permettra de trouver des idées cadeaux, mais aussi de pouvoir vous faire plaisirs avec des produits locaux, notamment avec la fameuse boule de Meisenthal tant attendu par nombre d’entre vous. Pour plus d’information, contacter l’Office de Tourisme au 03.87.85.02.43. Le pass sanitaire ainsi que le port du masque vous sera demandé pour accéder à la boutique. Château barrabino Avenue St Rémy Forbach

