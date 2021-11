Boutique éphémère et découverte du tiers-lieu-jardin Le Pré Charmant Cadaujac, 28 novembre 2021, Cadaujac.

Boutique éphémère et découverte du tiers-lieu-jardin Le Pré Charmant Cadaujac

2021-11-28 10:00:00 – 2021-11-28

Cadaujac Gironde Cadaujac

Un projet de tiers-lieu-jardin sur Cadaujac !

Venez découvrir une toute nouvelle association qui a pour but de mettre à disposition des espaces de travail pour des artisans, entrepreneurs et agriculteurs, mais aussi de mettre en place un jardin pédagogique ! 4,5 hectares de nature à disposition et une grange au cœur de la communauté de communes de Montesquieu, et une équipe de professionnels qui se projette déjà dans cet espace de partage, de transmissions, de valorisation des métiers d’artisans et d’éducation à l’environnement.

RDV sur site pour en savoir un peu plus et surtout rencontrer tous les acteurs du projet qui seront présents avec leur productions uniques, originales et locales à vendre ! Un avant-goût de marché de Noël.

Un projet de tiers-lieu-jardin sur Cadaujac !

Venez découvrir une toute nouvelle association qui a pour but de mettre à disposition des espaces de travail pour des artisans, entrepreneurs et agriculteurs, mais aussi de mettre en place un jardin pédagogique ! 4,5 hectares de nature à disposition et une grange au cœur de la communauté de communes de Montesquieu, et une équipe de professionnels qui se projette déjà dans cet espace de partage, de transmissions, de valorisation des métiers d’artisans et d’éducation à l’environnement.

RDV sur site pour en savoir un peu plus et surtout rencontrer tous les acteurs du projet qui seront présents avec leur productions uniques, originales et locales à vendre ! Un avant-goût de marché de Noël.

+33 6 44 83 09 38

Un projet de tiers-lieu-jardin sur Cadaujac !

Venez découvrir une toute nouvelle association qui a pour but de mettre à disposition des espaces de travail pour des artisans, entrepreneurs et agriculteurs, mais aussi de mettre en place un jardin pédagogique ! 4,5 hectares de nature à disposition et une grange au cœur de la communauté de communes de Montesquieu, et une équipe de professionnels qui se projette déjà dans cet espace de partage, de transmissions, de valorisation des métiers d’artisans et d’éducation à l’environnement.

RDV sur site pour en savoir un peu plus et surtout rencontrer tous les acteurs du projet qui seront présents avec leur productions uniques, originales et locales à vendre ! Un avant-goût de marché de Noël.

Le Pré Charmant

Cadaujac

dernière mise à jour : 2021-11-12 par