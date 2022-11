Boutique éphémère – En Scène ! Le Mage Le Mage Catégories d’évènement: Le Mage

Orne

Boutique éphémère – En Scène ! Le Mage, 19 novembre 2022, Le Mage.

12 Grande Rue Le Mage Orne

2022-11-19 – 2022-11-20 Le Mage

En scène ! Cette boutique éphémère vous ouvrira ses portes afin de trouver des éléments de décoration intérieure pour vos fêtes de fin d'année. Artisans d'art, créateurs locaux.

