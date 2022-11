Boutique éphémère de Noël Varennes-sous-Dun Varennes-sous-Dun Catégories d’évènement: Sane-et-Loire

2022-12-02 – 2022-12-03

Sane-et-Loire Varennes-sous-Dun Boutique de Noël de producteurs et artisans du Charolais Brionnais !

Bière, saké, condiments, tisanes, huile d’olive, pesto, chutney, chocolat, confiture, fleurs coupées etc.

Vous pourrez déguster et préparer vos cadeaux de Noël !

Préparation de paniers garnis. +33 9 85 10 43 85 Zone artisanale de la Croix Bouthier KURA Varennes-sous-Dun

