Boutique éphémère de Noël Besançon, 27 novembre 2021, Besançon.

Boutique éphémère de Noël Au 52 52 Rue Battant Besançon

2021-11-27 – 2021-11-27 Au 52 52 Rue Battant

Besançon Doubs

L’association Culture Action organise pour la seconde fois, une boutique éphémère de créateur.rice.s locaux.ales pour les fêtes de fin d’année.

Bijoux, céramiques, illustrations, objets de décorations… il y en a pour tous les goûts ! Un événement idéal pour découvrir et soutenir nos jeunes artistes émergents.

Une possibilité de dénicher des cadeaux 100% locaux et créatifs pour vos fêtes de fin d’année !

Des démonstrations et des mini ateliers seront également prévus. Une opportunité pour les

artistes de faire découvrir leurs univers et leurs techniques en créant en direct, devant un public.

+33 3 81 41 01 91 http://www.culture-action.org/boutique-ephemere/

L’association Culture Action organise pour la seconde fois, une boutique éphémère de créateur.rice.s locaux.ales pour les fêtes de fin d’année.

Bijoux, céramiques, illustrations, objets de décorations… il y en a pour tous les goûts ! Un événement idéal pour découvrir et soutenir nos jeunes artistes émergents.

Une possibilité de dénicher des cadeaux 100% locaux et créatifs pour vos fêtes de fin d’année !

Des démonstrations et des mini ateliers seront également prévus. Une opportunité pour les

artistes de faire découvrir leurs univers et leurs techniques en créant en direct, devant un public.

Au 52 52 Rue Battant Besançon

dernière mise à jour : 2021-11-23 par