2022-12-01 – 2022-12-31 18 place Aymard Fayard Haute-Vienne Aixe-sur-Vienne Exposition-vente ouverte aux jours et heures d’ouverture du café-librairie:

du mardi au vendredi: de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30

samedi: de 8h30 à 18h30.

Entrée libre. Boutique éphémère du 1er au 31 décembre installé sous la véranda du Temps de Vivre à Aixe-sur-Vienne.

Retrouvez 7 artisanes douées, inspirées et aux supports variés pour faire des cadeaux de noël pertinents et uniques. C’est le moment de consommer intelligemment, de soutenir des créatrices, alors venez flâner et vous laisser séduire.

Les artisans à découvrir sont les suivants:

– Atelier My K (couture)

– Myriam DHONT (bijoux avec des matériaux recyclés)

– Sabine MARIE (herboristerie)

– Fanny Loget (cartes et illustrations)

– Raphaëlle Vigneau (bouquets de fleurs séchées)

– Les plumes s’envolent (Lajudie Sandrine, bijoux en plume)

– Coud’ à Coude (association de couture).

Pour des ateliers de partage avec les créatrices, se renseigner sur place. 18 place Aymard Fayard Aixe-sur-Vienne

