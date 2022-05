Boutique éphémère de l’Office de Tourisme Saint-Pardoux-le-Lac, 20 mai 2022, Saint-Pardoux-le-Lac.

Boutique éphémère de l’Office de Tourisme Saint-Pardoux-le-Lac

2022-05-20 14:00:00 – 2022-05-31 17:00:00

87250 Saint-Pardoux-le-Lac

Au Pôle d’Accueil de Saint-Pardoux de l’Office de Tourisme du Pays du Haut Limousin – 17, rue de la Halle.

Office de Tourisme du Pays du haut Limousin : 05 55 68 12 79 / info@tourisme-hautlimousin.com

Boutique de produits du terroir et d’artisanat “Made in Haute-Vienne”. Parmi les produits présents, retrouvez les conserves de canard de la Ferme de Beauregard, les Confitures de Clarisse, les liqueurs et apéritifs de la Distillerie du Centre, la bière Ô Lim, le miel de Marie de Villèle, le jus de pomme des Vergers de l’Aumaillerie, les cafés de Grains d’Arômes, les chocolats AELY, les tisanes et savons des Délices de Lylou Beille, les produits à base de safran de La Safranière de la Châtre, les produits cosmétique de Les Potions d’Au, les Bijoux Bidaud, les bijoux en émail de Jean-Claude Lamoureux, les bijoux et accessoires de Les Plumes s’envolent, les magnets de l’Atelier du Bussin, les sacs et cartes de Corinne Chocat, les créations en fer forgé de Les Trésors de la Forge, les paniers de Louis Delage, les livres des éditions Geste et Myosiris ainsi que des cartes postales.

Saint-Pardoux-le-Lac

