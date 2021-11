Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies, Drôme Boutique éphémère Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Boutique éphémère Buis-les-Baronnies, 18 décembre 2021, Buis-les-Baronnies. Boutique éphémère Place des Arcades Boutique Ma Lu Si Buis-les-Baronnies

2021-12-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-18 18:00:00 18:00:00 Place des Arcades Boutique Ma Lu Si

Buis-les-Baronnies Drôme Buis-les-Baronnies Drôme Auvergne-Rhône-Alpes La boutique d’artisans Ma Lu Si accueille « La Boutique à Souvenirs », papeterie fleurie le samedi 18 décembre, de 10h à 18h. malusi26170@gmail.com +33 6 62 53 06 04 http://www.malusi.fr/ Place des Arcades Boutique Ma Lu Si Buis-les-Baronnies

dernière mise à jour : 2021-11-27 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale Agence de Développement Touristique de la Drôme – source : Apidae TourismeAgence de Développement Touristique de la Drôme – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies, Drôme Autres Lieu Buis-les-Baronnies Adresse Place des Arcades Boutique Ma Lu Si Ville Buis-les-Baronnies lieuville Place des Arcades Boutique Ma Lu Si Buis-les-Baronnies