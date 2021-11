Boutique éphémère Boutique éphémère, 22 novembre 2021, Fay-aux-Loges.

La boutique éphémère de Fay aux loges située au 16 rue Notre Dame, accueille dès lundi 22 novembre, 2 créatrices locales. Made in Loiret 100% fait main. Les Créas de Line vous propose des créations originales de sacs et accessoires textiles pour les femmes et les enfants, allant du cabas, porte chéquier, trousse, sac besace modulable, au bavoir, barrette ainsi que des créations personnalisables… Coquetteries et créations vous propose des bijoux fantaisies raffinés en polymère, allant des colliers, sautoirs, bagues, boucles d’oreilles, porte clé, et broches … Le plein d’idées garantie pour vos cadeaux de Noël !

entrée libre

Boutique éphémère 16 rue notre dame 45450 fay aux loges Fay-aux-Loges Loiret



