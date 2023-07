Découvrez la céramique d’excellence Boutique « Émaux d’Art de Longwy » Longwy, 15 septembre 2023, Longwy.

Découvrez la céramique d’excellence 15 – 17 septembre Boutique « Émaux d’Art de Longwy » Gratuit. Entrée libre. Nombre limité de places dans la boutique. Sur inscription pour explications du savoir-faire .

Des professionnels passionnés par leur art vous font découvrir des savoir-faire rares et d’excellence. C’est tout un monde multiple qui s’offre à vous !

Christian Leclercq, Maître Céramiste & Meilleur Ouvrier de France, dévoilera sa passion de la céramique à travers ses créations d’hier et d’aujourd’hui.

Rachel Eva-Sacripanti, de l’Atelier des Éclats, révèlera toute l’étendue de son savoir-faire en restauration des arts céramiques (émaux, faïence, porcelaine, etc.) et des arts verriers (pâte de verre,verre multicouche, cristal, etc.).

Vous découvrirez, ainsi, des pièces d’exception, présentées au public pour la première fois.

Boutique « Émaux d'Art de Longwy » Place Salvador Allende, 54400 Longwy Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est Vaste espace d'exposition-vente au sein duquel vous pourrez découvrir les Créations exclusives du Maître Céramiste et Meilleur Ouvrier de France : Christian Leclercq.

Avec son souci de préserver le patrimoine longovicien, Christian Leclercq a mis en scène, dans son showroom, une sélection rigoureuse de faïences et d’émaux anciens de Longwy.

Passionné par la céramique, il vous présente aussi de nombreuses céramiques des plus grandes manufactures de Lorraine, de France et d’Europe, afin de permettre, aux visiteurs, de découvrir la richesse du patrimoine faïencier.

Une adresse riche de découvertes connue des musées, des passionnés, des amateurs d’art et collectionneurs. À proximité : Parkings, gare SNCF, gare routière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Emaux d’Art de Longwy