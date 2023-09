Sous la façade … Boutique du patrimoine et de l’habitat Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques Sous la façade … Boutique du patrimoine et de l’habitat Bayonne, 14 octobre 2023, Bayonne. Sous la façade … Samedi 14 octobre, 15h00 Boutique du patrimoine et de l’habitat Gratuit. Entrée libre. Alors que la transition écologique est au cœur des préoccupations actuelles, venez découvrir de quelle façon les architectes et les artisans opèrent en Site Patrimonial Remarquable (SPR).

Après une présentation des enjeux en centre ancien, vous découvrirez les dessous d’une opération d’isolation par l’extérieur.

Visite proposée par la direction de l’urbanisme de la ville de Bayonne. Boutique du patrimoine et de l’habitat 42 rue poissonnerie, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

