Séance de dédicace Catherine Armessen

Samedi 29 avril, 14h30

Rencontrez Catherine Armessen, médecin et romancière, auteur du nouveau roman « Noir obsession » pour un moment de partage lors de la dédicace de son livre à la Boutique des Créateurs à Ferrières le samedi 29 avril de 14 h 30 à 18 h . Entrée libre.

BOUTIQUE DES CREATEURS
Ferrieres-en-gatinais

