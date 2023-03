Approche du vitrail Boutique des Artisans Créateurs du Comminges Saint-Gaudens Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Approche du vitrail Samedi 1 avril, 10h00 Boutique des Artisans Créateurs du Comminges Approche du vitrail Venez me rencontrer ! Au programme : Démonstration des techniques traditionnelles

Création ou restauration d’un vitrail patrimonial,

Présentation des différentes variétés de verres,

Démonstration des gestes techniques pour le poncif, le calibrage, la coupe des pièces,

Préparation et travail de sertissage au plomb,

Opérations de finition. Réponses aux questions du public

Essais de coupe de pièces de verre pour les enfants et les adultes tout au long de la journée. Boutique des Artisans Créateurs du Comminges 13 rue de la République 31800 Saint-Gaudens

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

vitrail démonstration vitrail

