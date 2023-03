Talents partagés Boutique des Adroits, 31 mars 2023, Ambert.

Talents partagés 31 mars – 2 avril Boutique des Adroits

Un marché d’artisans d’art du 31 mars au 2 avril :

Une quinzaine d’artisans exposeront sous barnum et une vingtaine d’autres profiteront des infrastructures et de la boutique de l’association LES ADROITS.

De nombreuses démonstrations de leur savoir-faire auront lieu :

– Vannerie

– Tournage sur bois

– Vitrail tiffany

– Forge

– Lutherie

– autres…

Des ateliers tous publics

Une programmation d’ateliers tous publics est proposée les samedi et dimanche.

Une participation de 5 €/personne participante pourra être demandée par l’artisan.

Les ateliers seront financés par l’Association des Adroits.

=> Samedi 1er avril :

* Jessica Violon : sérigraphie de 9h30 à 10h30 / de 10h30 à 11h30 / de 11h30 à 12h30.

Transformez un galet en petit animal rigolo ou en mandala coloré.

Parce que rien ne se perd et tout se transforme.

* Loïc Viguié : coutellerie de 10h à 11h / de 11h à 12h.

Initiation à la forge – 5 pers. max/atelier

* Cléa Broucke : linogravure à partir de 7 ans / de 13h30 à 16h30

La linogravure, c’est une technique de gravure sur du linoléum (matériel qui peut être très tendre).

Nous creusons cette plaque à l’aide de gouges ; ce qui est retiré sera blanc sur l’impression. Cette gravure est enduite d’encre à l’aide d’un rouleau.

Nous disposons notre papier sur la plaque gravée et nous pressons le tout pour imprimer. Cette ancienne technique permet l’impression d’illustrations ou de textes en plusieurs exemplaires, tous un peu différents.

* Dorothée Georges : travail du cuir de 13h à 14h30 / de 15h à 16h30.

7 ans minimum – 10 pers/atelier

Réalisation d’un bijou, d’une bourse… avec du cuir et des outils adaptés.

=> Dimanche 2 avril :

* Lucie Floret : surcyclage ou objets détournés de 10h à 11h / de 11h30 à 12h30 / à partir de 8 ans – 8 pers max/atelier

Venez créer votre propre « TÊTE DE PLANTE », jolie & unique, à partir de pots et bidons usés & d’une foule d’accessoires surprenants !

* Hélène Joly : vannerie de 10h à 11h et de 11h15 à 12h1512 h / 10 ans minimum- 6 personnes max

Tressage de « tourne-ô-vent » en osier (ou « corne-de-gazelle »). Apprendre à réaliser un « tourne-ô-vent », dans un premier temps à 5 brins courts.

Puis choisir d’en réaliser 2 autres petits pour les assembler en mobile, ou un autre modèle plus grand, avec plus de brins.

* Corinne Pâquet : reliure de 13h30 à 16h30 10 ans mini – 8 pers max

Réalisation d’un carnet relié.

* Ferdinand Vieillard : initiation à la forge tout l’après-midi. 7 ans mini – 2 pers/ atelier 10 ateliers par demi-journée.

Réalisation d’un bijou, ou d’un petit objet du quotidien à partir d’une barre d’acier.

* Cécile Auréjac : cuisson raku tout le WE

Ateliers de décoration de bols, cuisson raku.

* Simon Svoboda : ébénisterie

12 ans mini- 4 pers/ atelier

Une exposition de pièces exceptionnelles :

du 31/03 au 02/04

Des artisans présents participeront à une exposition collective dans un lieu proche du marché et de la boutique.

Un accueil des scolaires le ven. 31 mars de 8h30 à 16h30

Six classes de primaires pourront être accueillies pour 1 heure chacune. L’atelier consiste en une visite guidée des stands, puis à la création d’un objet du quotidien qui viendra alimenter un espace dédié, tout au long de la journée.

Le but est de reconstituer une pièce de vie de la maison.

Cette exposition restera tout le weekend pour « SUBLIMER LE QUOTIDIEN » et elle sera donnée aux écoles, après la manifestation. L’atelier de création sera encadré par des artisans créateurs de l’association Les Adroits.

Les enfants seront pris en charge par groupe de 5, ils pourront découvrir le travail du cuir, de l’osier, de la céramique, du tissu, de la customisation, du surcyclage. Ces ateliers sont gratuits pour les classes

