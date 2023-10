Découvrez une boutique pédagogique en réparation de smartphones, pc portables, consoles de jeux et remportez un diagnostique gratuit Boutique de réparation smartphone, pc portable, console de jeux… Paris, 20 octobre 2023, Paris.

Notre boutique pédagogique vous accueille pour vous présenter comment fonctionne une boutique de réparation. Nous vous offrons le diagnostic si vous nous précisez que vous venez dans le cadre des Journées Nationales de la Réparation.

Nos réparatrices vous présenterons leurs activités et pourrons vous conseiller sur votre smartphone, pc portable, console de jeux… Leur entretien et les différences de qualités entre les réparations et les pièces d’origines et compatibles.

Venez poser toutes vos questions et repartez avec des produits diagnostiqués et des conseils d’experts.

