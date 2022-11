BOUTIQUE DE NOËL – QUALITE MOSL DE SIERCK-LES-BAINS Sierck-les-Bains Sierck-les-Bains Catégories d’évènement: Moselle

Sierck-les-Bains

BOUTIQUE DE NOËL – QUALITE MOSL DE SIERCK-LES-BAINS Sierck-les-Bains, 26 novembre 2022, Sierck-les-Bains. BOUTIQUE DE NOËL – QUALITE MOSL DE SIERCK-LES-BAINS

3 Place Jean de Morbach Sierck-les-Bains Moselle

2022-11-26 09:00:00 – 2022-12-18 12:30:00 Sierck-les-Bains

Moselle Sierck-les-Bains Moselle Situé sur la route principale, près du coeur de ville, Trois Frontières Tourisme vous accueillera dans une ambiance féerique de Noël tous les jours et les week-ends aux mêmes horaires que le marché de Noël pour vous proposer une grande variété de produits principalement labellisés MOSL. Vous y trouverez de nombreuses idées cadeaux pour tous les goûts afin de bien préparer les fêtes ! Vins, crémants, foie gras, différentes sortes de terrines, bières, liqueurs, eau de vie, gourmandises sucrées, objets de décoration, produits cosmétiques. officedetourisme@ccb3f.fr +33 3 82 83 74 14 http://www.troisfrontierestourisme.com/ Trois Frontières Tourisme

Sierck-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-11-18 par TROIS FRONTIERES TOURISME

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sierck-les-Bains Autres Lieu Sierck-les-Bains Adresse 3 Place Jean de Morbach Sierck-les-Bains Moselle TROIS FRONTIERES TOURISME Ville Sierck-les-Bains lieuville Sierck-les-Bains Departement Moselle

Sierck-les-Bains Sierck-les-Bains Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sierck-les-bains/

BOUTIQUE DE NOËL – QUALITE MOSL DE SIERCK-LES-BAINS Sierck-les-Bains 2022-11-26 was last modified: by BOUTIQUE DE NOËL – QUALITE MOSL DE SIERCK-LES-BAINS Sierck-les-Bains Sierck-les-Bains 26 novembre 2022 3 Place Jean de Morbach Sierck-les-Bains Moselle TROIS FRONTIERES TOURISME Moselle Sierck-les-Bains

Sierck-les-Bains Moselle