Meurthe-et-Moselle Lunéville Meurthe-et-Moselle Grand Est France 0 EUR Tout public Adultes Le club Zonta de Luneville vous accueille le samedi 3 décembre 2022 pour sa « Boutique de Noël du Zonta « sur le marché place Léopold à Lunéville.

Couronne de Noël, accessoires de décoration et toujours nos pâtisseries et confitures maison ce samedi 3 décembre 2022, place Léopold Lunéville de 8h30 à 12h30. zonta.luneville@laposte.net +33 6 70 91 22 74 Le Zonta Club de Lunéville

